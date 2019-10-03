Мэрия Москвы отказала организаторам в проведении акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Власти Москвы отказались согласовать заявку на проведение 13 октября акции в память жертв политических репрессий и солидарности с политзаключенными «Бессмертный ГУЛАГ». Ответ мэрии опубликовал в Facebook председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

«В уведомлении не указана информация об использовании при проведении демонстрации объектов транспортной инфраструктуры»,— говорится в документе. Также отмечается, что проведение публичных мероприятий в планируемых местах проведения акции не отвечает требованиям по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

Член федерального политсовета партии ПАРНАС Михаил Шнейдер в Facebook сообщил, что акция пройдет в формате одиночного пикета у Соловецкого камня 6 октября.

Ранее организаторы планировали провести акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 6 октября, но мэрия также отказалась ее согласовать.