Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству «Киодо» заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него никакого давления в ходе июльского телефонного разговора. Информация о том, что господин Трамп якобы пытался принудить украинского коллегу начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-премьера Джо Байдена, привела к международному скандалу. В США начали расследование по вопросу об импичменте президента.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Господин Зеленский рассказал, что Дональд Трамп не выдвигал никаких условий для проведения их первой личной встречи. Он также уточнил, что, согласно действующей конституции Украины, он не уполномочен инициировать какие-либо расследования. «На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было»,— сказал украинский президент (цитата по ТАСС).

На фоне скандала Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров двух президентов, которая подтвердила, что господин Трамп поднимал вопрос расследования в отношении Хантера Байдена. Киев свою версию стенограммы публиковать не готов. В рамках проводимого в США расследования уже несколько бывших американских чиновников дали показания в Конгрессе.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».