СМИ: Джонсон уйдет в отставку лишь в случае увольнения Елизаветой II

Британский премьер-министр Борис Джонсон не планирует покидать свой пост, даже если Брюссель не согласится на его условия соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, господин Джонсон готов уйти в отставку, если его уволит королева Елизавета II.

Собеседники издания утверждают, что премьер-министр не планирует уходить и в том случае, если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Борис Джонсон также не намерен подавать в отставку, если его признают виновным в нарушении закона, запрещающего выход из ЕС без соглашения. «Если только полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет»,— утверждает один из источников.

По данным The Sunday Times, члены парламента обсуждали возможность назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу. Однако большинство парламентариев считают, что он не сумеет заручиться поддержкой большинства.

В конце августа Борис Джонсон уже инициировал закрытие парламента с 10 сентября по 14 октября. Королева одобрила его предложение, однако 11 судей Верховного суда признали приостановку незаконной. Оппозиция настаивает на отставке господина Джонсона. Европарламент заявил, что не примет предлагаемые британским премьером условия соглашения по «Брекситу».

О ситуации в стране читайте в материале “Ъ” «Долгие британские проводы».