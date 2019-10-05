США выделят Грузии рекордные $132 млн финансовой помощи

В проекте бюджета США на 2020 год заложено выделение Грузии финансовой помощи в размере $132 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии. Выделяемая сумма станет рекордной в истории американо-грузинских отношений.

Как отметили в МИДе Грузии, «финансирование, предусмотренное этим законом, не может быть использовано для поддержки российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии».

В целом проект бюджета США на будущий год предусматривает выделение европейским странам и Евразии, включая Грузию, $285 млн, направленных на поддержку западной интеграции и сдерживание российского влияния.

О помощи США союзникам по НАТО в прошлом году — в материале “Ъ” «Конгресс определил затраты на сдерживание России в Европе».