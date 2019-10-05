В Севастополе пенсию и зарплату бюджетникам задержали из-за технического сбоя

Выплата пенсий и заработных плат сотрудникам бюджетных организаций Севастополя была задержана из-за произошедшего в казначействе технического сбоя, сообщили в пресс-службе правительства города. Большая часть пенсионеров получила выплаты в ручном режиме. Провести абсолютно все выплаты правительство обещает до конца понедельника, 7 октября.

«Из-за технического сбоя оборудования в казначействе, начисление пенсий и заработной платы в пятницу произошло не в полном объеме. Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение дает сбой»,— говорится в сообщении правительства Севастополя. Сейчас работа системы восстановлена.