Новак не исключил строительства газопровода из Крыма в Европу в будущем

Министерство энергетики России допускает возможность строительства газопровода из Крыма в Европу в будущем, однако сейчас эта идея в правительстве не рассматривается, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы об этом не думали — чтобы поставлять газ в Европу через Крым. Сейчас у нас это не рассматривается, но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания»,— сказал господин Новак, выступая перед студентами на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что на данный момент действия РФ в области энергетики Крыма направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове.