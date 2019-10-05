Уволен главврач больницы, пациентов которой перевозили в машине с овощами

Шамиль Хусаинов, главный врач Дергачевской районной больницы (Саратовская область), пациентов которой привозили на процедуры в автомобиле с овощами, уволен, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Наумов.
«Стало известно о вопиющем происшествии: пациентов, направленных Дергачевской районной больницей на одну из самых тяжелых медицинских процедур — гемодиализ, в клинику, расположенную в Энгельсе, обратно повезли на служебном автотранспорте, доверху набитом посторонними предметами. Сказать о том, что это недопустимо — это не сказать ничего. Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения!» — приводит заявление господина Наумова «Взгляд-инфо».
В региональном минздраве увольнение господина Хусаинова подтвердили. «Увольнение главврача подтверждаем»,— сообщили ТАСС в ведомстве.
Видеозапись перевозки пациентов Дергачевской районной больницы в машине с овощами появилось в социальных сетях накануне. На странице «Володин. Саратов» во «ВКонтакте» утверждалось, что людей перевозили в таких условиях восемь часов.
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