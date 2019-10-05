СМИ: второй сотрудник американской разведки может направить жалобу на работу Трампа с Украиной

Второй сотрудник разведки США рассматривает целесообразность подачи рапорта об отношениях президента США Дональда Трампа с Украиной, вызвавших у него подозрения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника. По их данным, у второго сотрудника «есть более точная информация» о взаимоотношениях президента США с Киевом.

Собеседники газеты отметили, что генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон уточнял информацию первого осведомителя у этого человека. Второй сотрудник раздумывает также и о необходимости дать показания Конгрессу США.

Напомним, в прошлый четверг на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что президент США использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Осведомитель, в частности, сообщил, что президент США в телефонной беседе с господином Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-премьера Джо Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».