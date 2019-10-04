Минэкономики допустило замедление инфляции до 3,2% по итогам года

Минэкономики не исключило торможения инфляции к концу 2019 года до 3,2%. «Сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% год к году»,— говорится в документе «Картина инфляции» (.pdf).

По итогам октября министерство ожидает инфляцию на уровне 0,1–0,2% месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста в 3,7–3,8%.

В макроэкономические параметры бюджета до 2024 года Минэкономики заложило снижение инфляции до 3% в 2020 году. Это соответствует замедлению динамики внутреннего потребления товаров домохозяйствами вдвое, хотя покупка товаров за рубежом будет увеличиваться темпами 2019 года.

Как правительство распорядится снижением инфляции, читайте в публикации “Ъ” «Инфляцию пустили в расход».