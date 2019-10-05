ОБСЕ призывает освободить псковскую журналистку Прокопьеву

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир вновь призвал снять обвинения с журналистки «Эха Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой. Против нее завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

«Я повторяю свой призыв к властям снять обвинения, выдвинутые против Прокопьевой, которая не имеет никакого отношения к террористической деятельности или намерениям оправдывать терроризм. Мнение журналиста, даже если оно очень критическое, не имеет ничего общего с оправданием или пропагандой терроризма»,— говорится в заявлении господина Дезира.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Светланы Прокопьевой стало высказанное ей мнение о причинах, заставивших подростка в Архангельске взорвать бомбу в здании местной ФСБ в октябре 2018 года. 6 февраля 2019 года в квартире госпожи Прокопьевой прошли обыски, а также в офисе радио «Эхо Москвы в Пскове».Также суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковскую ленту новостей», опубликовавшую высказывания журналистки, на 150 и 200 тыс. руб. соответственно.

Статья, по которой обвиняется госпожа Прокопьева, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы от пяти до семи лет. СПЧ потребовал прекратить уголовное дело.

Подробнее о деле против журналистки в материале “Ъ” «Можно выдумать уголовное дело из любого острого текста».