Перегоняя Америку

«В семейственности самой по себе нет ничего плохого и ничего хорошего. В американской политике ее тоже много»,— отмечает Михаил Виноградов.

Так, бывший вице-президент США, политик Альберт Гор-младший — сын сенатора-демократа от штата Теннесси Альберта Гора-старшего, а сенатор от штата Нью-Мексико Том Юдалл — сын Стюарта Юдалла, занимавшего пост министра внутренних дел в администрациях президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

«Но в США существенное отличие: семейственность во власти касается только высшего слоя политических должностей, где на выборах очень сильно работает личный, партийный и семейный факторы, при этом ребятам из кланов в спину дышит другая партия, которая все время пытается их власть оспорить,— говорит Владимир Слатинов.— И если один клан выживает в течение десятков лет на постах сенаторов, то происходит это в условиях серьезнейшей политической конкуренции. Условно говоря, Джордж Буш-младший выиграл выборы не потому, что он Буш, а потому, что он их действительно выиграл. Дональд Трамп, к примеру, назначил своего зятя Джареда Кушнира своим советником, но родственники американских чиновников не занимают должности профессиональных чиновников по принципам протекционизма. Что касается управленческого аппарата госслужащих, то в органах власти США кадры подбираются по принципу квалифицированности. В России же кумовство прорастает гораздо глубже: если пришел на должность губернатора или зама, там же появляются родственники — начальники управлений, отделов, и конкурсная модель не работает».