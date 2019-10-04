Киев через год переведет все русскоязычные школы на украинский язык

Со следующего учебного года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад. В июле в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он был одним из последних, которые подписал предыдущий президент Петр Порошенко.

«Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, (перейдут на украинский язык) с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить»,— сказала украинский министр в эфире телеканала «Прямой» (цитата по ТАСС).

Министр культуры Украины Владимир Бородянский говорил, что не видит причин для пересмотра закона о госязыке. Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены, что закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать». Раскритиковали инициативу и несколько участников заседания Совбеза ООН.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».