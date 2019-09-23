Министр культуры Украины не видит причин для пересмотра закона о госязыке

Действующий на Украине закон о государственном языке следует выполнять, нет необходимости вносить в него какие-либо правки, заявил министр культуры, молодежи и спорта страны Владимир Бородянский. «Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который необходимо выполнять. И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон»,— сказа он в эфире Общественной радиостанции (цитата по ТАСС).

На Украине 16 июля вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — один из последних, которые подписал прежний президент Петр Порошенко. Опрошенные “Ъ” эксперты были убеждены: закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать». Раскритиковал инициативу и ряд участников заседания Совбеза ООН.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».