Суд в Италии оставил под арестом сотрудника «дочки» «Ростеха»

Апелляционный суд Неаполя отказался освобождать директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александра Коршунова. 57-летний россиянин был арестован 30 августа итальянской полицией по запросу США. Сотрудника «дочки» «Ростеха» обвиняют в попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании.

Судьи отклонили ходатайство защиты об изменении меры пресечения россиянину, заявил ТАСС адвокат Никола Ди Марио. «Мы подняли вопрос о дефекте юрисдикции, а суд в обосновании пишет о том, что могут быть основания для дальнейшей экстрадиции»,— рассказал он. По информации ТАСС, власти Италии пока не получили запрос об экстрадиции господина Коршунова в США.

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Американские правоохранительные органы подозревают россиянина и его итальянского «сообщника» — 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки, ранее возглавлявшего подразделение американской авиастроительной корпорации General Electric Aviation в Италии,— в сговоре с целью кражи промышленных секретов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Секрет на 10 лет».