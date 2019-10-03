Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость расходов на нацпроекты

Минфин планирует обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств на реализацию национальных проектов. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (.pdf), на который обратил внимание РБК.

В частности, предлагается применять на всех уровнях бюджетной системы единые коды бюджетной классификации, отражающие принадлежность ассигнований к федеральному проекту. Также предлагается уточнять форму и порядок формирования и представления отчетности об исполнении бюджетов, расширение информационного взаимодействия Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам раскритиковали правительство РФ за слабую реализацию нацпроектов, более половины которых исполнены менее чем на 20%. Согласно оценке депутатов, критически низкий уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая экономика» — менее 1%, далее следует проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнение которого оценивается в 2,9%.

Также о «недопустимо медленном» расходовании части бюджетных ассигнований, в том числе по чувствительной для властей линии национальных проектов, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

О том, как получатели бюджета не успевают тратить, читайте в публикации “Ъ” «Профицит обретает нездоровый оттенок».