Бывшего главу Фонда микрофинансирования бизнеса Дагестана обвиняют в хищении 170 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, в суд направлено уголовное дело в отношении семи участников преступного сообщества, организованного бывшим руководителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. Им вменяются в вину обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.

Согласно материалам дела, бывший руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан Гаджимурат Гаджиев совместно с сообщниками за период с 2013 по 2016 год предоставил займы из бюджета на сумму свыше 170 млн руб. Деньги были перечислены по поддельным документам на счета 190 индивидуальных предпринимателей, которые фактически свою деятельность не осуществляли. Весной 2017 года руководитель фонда был отстранен от исполнения своих обязанностей и помещен под домашний арест. Дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Ранее, в мае 2018 года, в этот же суд было направлено дело одного из участников преступного сообщества — Омарисаба Исаева.

Александра Ларинцева, Пятигорск