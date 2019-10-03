СМИ: Зеленский рассматривает несколько сценариев проведения досрочных выборов в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает несколько сценариев проведения выборов в Донбассе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Согласно первому варианту, они могут пройти в последнее воскресенье октября 2020 года одновременно с очередными местными выборами по всей Украине. По второму — внеочередные выборы пройдут в Донбассе весной-летом 2020 года.

Собеседники издания отмечают, что Киев не очень хочет отрывать выборы на Донбассе от остальных. Поэтому в окружении господина Зеленского рассматривают возможность изменения конституции, чтобы провести синхронные очередные местные выборы раньше октября 2020 года. Отмечается, что этот сценарий возможен лишь в том случае, если состоится и будет успешной очередная встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Напомним, трехсторонняя контактная группа по Донбассу 1 октября договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Этот шаг позволил говорить, что саммит «нормандской четверки» может состояться в Париже уже в октябре. Однако согласование «формулы Штайнмайера» дало украинской оппозиции повод обвинить власти в предательстве национальных интересов.

Подробнее о митинге в Киеве против формулы урегулирования в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Киев воюет за Минск».