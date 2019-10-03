МИД России отрицает информацию о российском спецназе в Норвегии

Москва шокирована «антироссийскими вбросами» о высадке российского спецназа на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также предположила, что эти сообщения могут быть связаны с будущими мероприятиями в честь 75-летия освобождения солдатами Красной армии Северной Норвегии.

«Это были действительно массированные антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии. <...> На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

27 сентября норвежское интернет-издание AldriMer сообщило со ссылкой на источники, что группа российского спецназа была замечена на территории Шпицбергена и материковой части Норвегии. Они якобы провели высадку с целью разведки. Посольство России в Норвегии назвало эти сообщения фейком и грубой провокацией.

2 октября «Новая газета» опубликовала материал, в котором заявила о найденных доказательствах присутствия российского спецназа в Норвегии. Издание выложило скриншоты публикаций в соцсетях чеченских сотрудников спецназа, и на основе датировки, геолокаций и комментариев сделало вывод, что они с 2016 года работают в Арктике, в том числе и в норвежской части. Как утверждает газета, спецназовцы неоднократно были на Шпицбергене.

Напомним, в конце октября глава МИД России Сергей Лавров может посетить норвежский город Киркенес, где пройдут торжества по случают 75-летия освобождения советскими войсками северной части Норвегии. Как писал ранее “Ъ”, атмосфера визита может быть омрачена из-за того, что в России за шпионаж к 14 годам колонии приговорили 63-летнего норвежца из Киркенеса.

Подробнее — в материале “Ъ” «Норвежский связной».