«Ростелеком» готов потратить на планшеты для переписи населения 11,5 млрд рублей

«Ростелеком» объявил тендер на закупку планшетов, которые будут использоваться для переписи населения 2020 года. Максимальная цена составляет 11,52 млрд руб. Ранее в Росстате говорили, что на эти цели потребуется 6,7 млрд руб. Всего на перепись планируют потратить 33 млрд руб.

Компания хочет закупить примерно 360 тыс. планшетов. Поставку должны осуществить до июля 2020 года.

«Ростелеком» выступает партнером Росстата по переписи населения, рассказал представитель компании ТАСС. Все планшеты должны быть оснащены отечественной операционной системой «Аврора». «Большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит сбор и обработку информации»,— сказали в компании.

По данным технического задания, на первом этапе исполнитель должен поставить 10 планшетов заказчику до 1 мая 2020 года. На втором этапе — все количество, определенное по документам до 1 июля. На устройства должны установить программы для сбора сведений о населении.

Подробнее о переписи — в материале “Ъ” «Россиян перепишут с помощью планшетов».