Прокуратура проверит заявление о массовом увольнении неонатологов пермской больницы

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников городской больницы №6. В частности, надзорный орган встретится с коллективом больницы и даст правовую оценку совмещению персоналом должностей, проверит соблюдение законодательства об охране труда.

2 октября на канале профсоюза «Альянс врачей» в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы №6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Причина — низкий уровень заработной платы и большая загруженность. Ролик записала заведующая отделением Ирина Петрова, отметив, что «заявления уже написаны».

В региональном минздраве сообщили, что заявлений на увольнение от неонатологов не поступало, а медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме. «Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности»,— считают в ведомстве.

Это уже второе заявление врачей против руководства больницы №6. В начале сентября руководитель отделения травматологии горбольницы №6 на том же канале заявил об отказе врачей от переработок. ГКБ №6 возглавляет Виктор Гневашев. Прошедшая проверка прокуратуры уже выявила нарушения в организации переработок в данной больнице.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста».

Юлия Сырова, Пермь