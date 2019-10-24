Сегодня исполняется 58 лет члену наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Герману Хану

Его поздравляет президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский:

— Герман Борисович, с днем рождения! Ты замечательный бизнесмен, великолепный друг, хороший семьянин — это все правда. Еще ты очень храбрый человек и ездишь по тем местам, куда далеко не всякий путешественник с профессиональной закваской рискует добираться. Но, пожалуй, самое главное — это то, что у тебя очень широкая душа, которая никогда не останавливалась перед тем, чтобы помочь маленьким, одиноким, больным людям. Ты один из самых щедрых людей, которые помогают больным детям, детям, которым государство не находит времени и средств помочь. Я не знаю, сколько больных детей должны благодарить тебя за то, что они сейчас живы, сотни или уже тысячи, но я знаю, что ты занимаешься этим по-настоящему и от души. Спасибо тебе за это! Живи долго!

Сергей Недорослев Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 56 лет президенту компании СТАН Сергею Недорослеву

Его поздравляет председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин:

— Уважаемый Сергей Георгиевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы многогранная личность, в которой идеально сочетаются профессионализм и принципиальность, мудрость и трудолюбие. Сегодня Вы прилагаете максимум усилий и времени для развития станкостроения, уделяете много внимания реализации инновационных проектов. Ваша деятельность не ограничивается рамками созданных Вами компаний, вы находитесь в авангарде общественной жизни, активно участвуя в решении ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и органов власти. Желаю Вам доброго здоровья и удачи! Пусть во всех делах Вам сопутствует успех!

Роман Абрамович Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 53 года предпринимателю Роману Абрамовичу

Его поздравляет раввин Зиновий Коган:

— Дорогой Роман Аркадьевич, поздравляю тебя с днем рождения в день еврейского праздника Симхат-Тора. Для религиозных евреев, и не только религиозных, и не только евреев, а многих людей, ты тоже наша радость как воплощение исполнения надежд. Ты человек из народа, человек, добившийся всего сам, пройдя путь от детдомовского мальчишки до крупного бизнесмена, человек, который начинал бизнес, можно сказать, на ровном месте. И вот ты прекрасный бизнесмен не только во многих отраслях, но и в футболе. Желаю тебе и твоим близким счастья и здоровья. Не отрывайся от Родины, а мы всегда с тобой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»