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Российский спринтер Сергей Шубенков получил серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский атлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Его результат — 13,15 секунды.

В тройку победителей вошли:

  1. Американец Грант Холлоуэй — 13,10;
  2. Россиянин Сергей Шубенков — 13,15;
  3. Француз Паскаль Мартино-Лагард — 13,18.

Соревнования проходят в Дохе (Катар) и завершатся 6 октября. Российская сборная, выступающая в нейтральном статусе, уже превзошла свои медальные показатели предыдущего мирового первенства. В 2017 году в Лондоне в ее активе было только одно золото. К середине нынешнего первенства побед уже три. Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира, третью — спринтер Сергей Шубенков.

Подробнее о победе Марии Ласицкене — в материале “Ъ” «Мария Ласицкене не отдала высоту».

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