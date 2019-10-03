Рябков выразил уверенность в быстрой смене посла США в России

Преемник посла США в России Джона Хантсмана сменит его на этом посту достаточно быстро, считает заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат намерен уйти в отставку 3 октября.

«Я исхожу из того, что об этом должны объявить наши американские коллеги, в принципе, как мы понимаем, замена посла Хантсмана состоится достаточно быстро, это хорошо нам известный представитель нынешней администрации»,— заявил господин Рябков «РИА Новости».

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Напомним, об отставке Джона Хантсмана стало известно в начале августа. Как тогда сообщали СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата. В МИД России отставку посла назвали «решением Вашингтонской Администрации».

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла. Ранее СМИ называли претендентом на эту должность спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла. Господин Биган эту информацию опроверг.

О том, как американский посол оценивает итоги своей работы, читайте в интервью Джона Хантсмана “Ъ”.