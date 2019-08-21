Спецпредставитель США по КНДР опроверг сообщения о его назначении послом в России

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган опроверг сообщения СМИ о том, что он может стать новым американским послом в России. После переговоров в Сеуле с южнокорейским заместителем министра иностранных дел Ли До Хуном он заверил, что «будет сосредоточен» на достижении прогресса в связанных с Северной Кореей вопросах.

«Я хотел бы развеять любые слухи о том, что оставлю нынешний пост, чтобы занять должность посла за рубежом. Я не буду занимать дипломатическую должность в Российской Федерации»,— приводит слова дипломата «Рёнхап».

Напомним, нынешний посол США в России Джон Хантсман собирается покинуть свою должность, он подал прошение об отставке. Как пишут СМИ, он планирует вернуться домой в Юту, чтобы принять участие в борьбе за пост губернатора штата. Дипломат покинет Москву 3 октября. По данным The New York Times, президент США рассматривает кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла. Ранее СМИ называли кандидатами господина Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла.

Об уходе Джона Хантсмана читайте в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».