Абхазия отменила запрет на пересечение границы с Грузией

Абхазия сняла временный запрет на пересечение границы с Грузией, который она ввела в июне текущего года на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности Абхазии.

Массовые беспорядки в Тбилиси начались в июне нынешнего года из-за скандала с российской делегацией во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Причиной недовольства стало то, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В ходе протестов спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы было решено провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

Напомним, Россия в ответ на критику с 8 июля приостановила авиасообщение с Грузией, при этом Госдума рекомендовала ввести еще и экономические санкции. В конце сентября Москва дала понять, что эта мера может быть скоро отменена.

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».