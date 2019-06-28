Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией, сообщает служба госбезопасности республики (СГБ). С 27 июня ограничен въезд иностранцев с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии в Грузию. Как пояснили в СГБ, введенные меры связаны с проходящими в Грузии протестами.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия… Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования»,— добавили в СГБ.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие потребовали отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».