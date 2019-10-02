Россия погасила задолженность перед Советом Европы

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич сообщила, что Россия погасила все долги перед организацией. Страна перечислила взносы за все годы, в течение которых она не участвовала в работе Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Москва это заявление пока не прокомментировала.

«Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Это громадные суммы. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены»,— сказала госпожа Пейчинович-Бурич во время заседания ПАСЕ (цитата по ТАСС).

Напомним, в апреле 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ за проведение референдума в Крыму — делегация потеряла право голоса, ее также отстранили от участия в работе руководящих органов ассамблеи и в миссиях наблюдателей. Российские власти в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить взносы в Совет Европы.

25 июня ПАСЕ восстановила все полномочия российской делегации. Российская сторона заявила, что полностью выплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год. Правительство также распорядилось выделить € 54,7 млн на выплату долгов за 2017–2018 годы. На осеннюю сессию российская делегация прибыла в статусе полноправного участника.

О том, какой была реакция на восстановление российской делегации в правах,— в материале “Ъ” «Плюс Россия, минус Украина».