Прокатная десятка

Джокер Режиссер: Тодд Филлипс В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц Жанр: драма, триллер / США, Канада / 121 мин. Слоган: «Сделай счастливое лицо» В прокате: с 3 октября Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии». Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»

Акварель Режиссер: Виктор Косаковский Жанр: документальный / Великобритания, Германия, Дания, США / 90 мин. Слоган: «Это ее мир, а мы лишь живем в нем» В прокате: с 3 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле». Интервью с режиссером — в “Ъ-Weekend”

Люби их всех Режиссер: Мария Агранович В ролях: Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Александр Кузнецов Жанр: драма, триллер / Россия / 100 мин. В прокате: с 3 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Дебют в полнометражном кино актрисы Алены Михайловой и режиссера Марии Агранович, где Михайлова играет профессиональную содержанку-аферистку, у которой к каждому клиенту особый подход (одно дело — Александр Кузнецов, другое — Сергей Гармаш). Но клиент всегда платит — и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться, и чтобы ее вернуть. Поначалу кажется, что героиню интересуют только деньги, но ближе к финалу выяснится, что ее куда больше увлекает сам процесс и возможность испытать разнообразные чувства — от отвращения до влюбленности. Фильм о том, что женщине в мужском мире, чтобы не быть униженной, нужно все время представлять себя Ларой Крофт на задании».

Та, которой не было Режиссер: Сэфи Неббу В ролях: Жюльетт Бинош, Николь Гарсиа, Франсуа Сивиль Жанр: драма, мелодрама / Франция / 101 мин. В прокате: с 3 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Романтическая драма из секции специальных показов Берлинале, фильм Сэфи Неббу с Жюльетт Бинош в роли 50-летней учительницы литературы Клэр, тяжело переживающей развод с мужем и разрыв с молодым любовником. От отчаяния Клэр, используя фотографии своей племянницы, создает аккаунт 24-летней Клары в Facebook и заводит бурный сетевой роман с соседом своего любовника — обо всем об этом она рассказывает своему психиатру (Николь Гарсиа). Банальность сюжета искупает довольно неожиданный финал и, конечно же, игра Бинош, которая заполняет собой все пространство фильма».

К звездам Режиссер: Джеймс Грей В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс Жанр: фантастика, триллер, драма / Китай, Бразилия, США / 122 мин. Слоган: «Ответы на ваши вопросы лежат за пределами досягаемости» В прокате: с 26 сентября Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»

Герой Режиссер: Карен Оганесян В ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова Жанр: боевик, криминал, триллер / Россия / 120 мин. Слоган: «Если не ты, то кто» В прокате: с 26 сентября Обзор “Ъ-Weekend”: «Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова ("Движение вверх") с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко».

После свадьбы Режиссер: Барт Фрейндлих В ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс Жанр: драма / США / 112 мин. В прокате: с 26 сентября Обзор “Ъ-Weekend”:«Ремейк одноименного датского фильма Сюзанны Бир, номинированного в 2007 году на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Американец Барт Фрейндлих заменил в сюжете мужские партии женскими, взяв на главные роли свою жену Джулианну Мур и Мишель Уильямс. Директриса приюта для сирот в Индии Изабель (Уильямс) прилетает в Нью-Йорк для встречи с меценаткой (Мур). Перед тем как пожертвовать крупную сумму денег приюту, та приглашает Изабель на свадьбу своей дочери, где оказывается, что героини знакомы куда ближе, чем им хотелось бы».

Yesterday Режиссер: Дэнни Бойл В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный / Великобритания, Россия, Китай / 116 мин Слоган: «Мир забыл про The Beatles. Но только не Джек…» В прокате: с 19 сентября Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами». Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»

Тайна печати дракона Режиссер: Олег Степченко В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр, Чарльз Дэнс Жанр: приключения / Россия, Китай / 121 мин. В прокате: с 19 сентября Обзор “Ъ-Weekend”: «Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение “Вия 3D”, самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате».