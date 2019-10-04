Прокатная десятка

3 октября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Джокер» с Хоакином Фениксом, документальный фильм «Акварель», «Та, которой не было» с Жюльетт Бинош и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле».
Интервью с режиссером — в “Ъ-Weekend”
Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»
Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»