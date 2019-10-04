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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 5–6 октября

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3 октября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Джокер» с Хоакином Фениксом, документальный фильм «Акварель», «Та, которой не было» с Жюльетт Бинош и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Джокер
Акварель
Люби их всех
Та, которой не было
К звездам
Герой
После свадьбы
Yesterday
Тайна печати дракона
Оно 2
Джокер (Joker, 2019)

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц
Жанр: драма, триллер / США, Канада / 121 мин.
Слоган: «Сделай счастливое лицо»
В прокате: с 3 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»

Акварель (Aquarela, 2018)

Акварель

Режиссер: Виктор Косаковский
Жанр: документальный / Великобритания, Германия, Дания, США / 90 мин.
Слоган: «Это ее мир, а мы лишь живем в нем»
В прокате: с 3 октября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле».

Интервью с режиссером — в “Ъ-Weekend”

Люби их всех (2018)

Люби их всех

Режиссер: Мария Агранович
В ролях: Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Александр Кузнецов
Жанр: драма, триллер / Россия / 100 мин.
В прокате: с 3 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Дебют в полнометражном кино актрисы Алены Михайловой и режиссера Марии Агранович, где Михайлова играет профессиональную содержанку-аферистку, у которой к каждому клиенту особый подход (одно дело — Александр Кузнецов, другое — Сергей Гармаш). Но клиент всегда платит — и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться, и чтобы ее вернуть. Поначалу кажется, что героиню интересуют только деньги, но ближе к финалу выяснится, что ее куда больше увлекает сам процесс и возможность испытать разнообразные чувства — от отвращения до влюбленности. Фильм о том, что женщине в мужском мире, чтобы не быть униженной, нужно все время представлять себя Ларой Крофт на задании».
Та, которой не было ( Celle que vous croyez, 2019)

Та, которой не было

Режиссер: Сэфи Неббу
В ролях: Жюльетт Бинош, Николь Гарсиа, Франсуа Сивиль
Жанр: драма, мелодрама / Франция / 101 мин.
В прокате: с 3 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Романтическая драма из секции специальных показов Берлинале, фильм Сэфи Неббу с Жюльетт Бинош в роли 50-летней учительницы литературы Клэр, тяжело переживающей развод с мужем и разрыв с молодым любовником. От отчаяния Клэр, используя фотографии своей племянницы, создает аккаунт 24-летней Клары в Facebook и заводит бурный сетевой роман с соседом своего любовника — обо всем об этом она рассказывает своему психиатру (Николь Гарсиа). Банальность сюжета искупает довольно неожиданный финал и, конечно же, игра Бинош, которая заполняет собой все пространство фильма».
К звёздам (Ad Astra, 2019)

К звездам

Режиссер: Джеймс Грей
В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс
Жанр: фантастика, триллер, драма / Китай, Бразилия, США / 122 мин.
Слоган: «Ответы на ваши вопросы лежат за пределами досягаемости»
В прокате: с 26 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»

Герой, (2019)

Герой

Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова
Жанр: боевик, криминал, триллер / Россия / 120 мин.
Слоган: «Если не ты, то кто»
В прокате: с 26 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова ("Движение вверх") с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко».
После свадьбы (After the Wedding, 2019)

После свадьбы

Режиссер: Барт Фрейндлих
В ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс
Жанр: драма / США / 112 мин.
В прокате: с 26 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”:«Ремейк одноименного датского фильма Сюзанны Бир, номинированного в 2007 году на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Американец Барт Фрейндлих заменил в сюжете мужские партии женскими, взяв на главные роли свою жену Джулианну Мур и Мишель Уильямс. Директриса приюта для сирот в Индии Изабель (Уильямс) прилетает в Нью-Йорк для встречи с меценаткой (Мур). Перед тем как пожертвовать крупную сумму денег приюту, та приглашает Изабель на свадьбу своей дочери, где оказывается, что героини знакомы куда ближе, чем им хотелось бы».
Yesterday (2019)

Yesterday

Режиссер: Дэнни Бойл
В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс
Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный / Великобритания, Россия, Китай / 116 мин
Слоган: «Мир забыл про The Beatles. Но только не Джек…»
В прокате: с 19 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»

Тайна печати дракона (2019)

Тайна печати дракона

Режиссер: Олег Степченко
В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр, Чарльз Дэнс
Жанр: приключения / Россия, Китай / 121 мин.
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение “Вия 3D”, самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате».
Оно 2 (It Chapter Two, 2019)

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Билл Скарсгорд
Жанр: хоррор / Канада, США / 169 мин.
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»

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