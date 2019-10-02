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Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Дадли подтвердил, что покидает пост гендиректора ВР

Генеральный директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Роберт Дадли заявил, что покидает свой пост, но решения совета директоров еще нет. Ранее об его уходе сообщил телеканал Sky News.

«Я это говорил давно, что в возрасте около 65 (покину должность.—“Ъ”). В этой истории нет ничего нового»,— сказал журналистам господин Дадли на полях «Российской энергетической недели» в Москве (цитата по «Прайм»).

Роберт Дадли возглавил BP в 2010 году после взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Авария стала крупнейшей в истории США техногенной катастрофой по негативному влиянию на экологическую обстановку, компания оказалась на грани банкротства. Как пишут СМИ, теперь ВР могут возглавить исполнительный директор Бернар Луни или финансовый директор Брайан Гилвари.

Об отставке главы ВР — в колонке Юрия Барсукова «Когда перемены ничего не меняют».

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