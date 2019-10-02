Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СКР, на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве полковника Следственного комитета Владислава Капустина, сообщает «РИА Новости». Господин Капустин умер 1 октября в больнице после ранения ножом возле проходной центрального офиса Следственного комитета России (СКР).

Сергей Григорьев будет находиться в СИЗО до 1 декабря, если ему не удастся обжаловать это решение. В суде подтвердилась информация, что он стоит на учете в психоневрологическом диспансере в Санкт-Петербурге с 2013 года.

Подробнее об убийстве полковника — в материале “Ъ” «Убийцей сотрудника СКР займутся психиатры».