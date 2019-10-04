Могут ли бюджетные организации конкурировать с коворкингами, “Ъ” рассказал директор Библиотеки имени Достоевского в Москве Андрей Лисицкий.

— Насколько часто библиотеки используются как коворкинги?

— В мире это достаточно распространенный формат, в Москве — все чаще и чаще. Ранее пользователи даже не рассматривали библиотеки как коворкинги, в первую очередь из-за атмосферы: все же предполагается, что вы приходите в место, где удобно работать,— это не просто розетка и интернет.

Библиотека — это исходно благоприятное место для работы. Вспомните фильм «Москва слезам не верит» (1979 год), когда одна из героинь, Людмила Свиридова, посещает Библиотеку имени Ленина, а там сидят люди и работают — вот пример общественно-рабочего кабинета, как их называет одна моя коллега. Что касается современного восприятия, эта волна пошла примерно с 2014 года.

— Можно ли говорить, что библиотеки — потенциальные конкуренты коворкингов?

— Про конкуренцию с коммерческими площадками говорить можно, но библиотеки рассматриваются скорее не для бизнеса. К нам приходят начинающие предприниматели — участники стартапов, студенты, люди, которые учат язык. То есть библиотеки — это платформы, рассчитанные больше на некоммерческие задачи.

— Насколько библиотека заинтересована в привлечении людей, которые будут пользоваться ею как коворкингом?

— Сначала к нам приходят поработать или позаниматься. Видят книги, берут их, читают объявления о предстоящих событиях и постепенно вовлекаются, приходят еще и еще. Трафик — это наше все, поэтому, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы люди к нам приходили, в том числе в коворкинг.

Но стоит понимать, что коворкинг — это не самоцель, а один из элементов современной библиотеки, формирующих пространство, он «разгоняет кровь по жилам», но не является и не будет являться единственной причиной, по которой к нам приходят.

— Целесообразно ли вводить дополнительную плату за пользование пространством библиотеки в рабочих целях?

— В нашей библиотеке существует возможность для коммерческих организаций арендовать площади под различные мероприятия. Пустой зал будет стоить 700 руб. в час, максимальная цена с оборудованием — 3 тыс. руб. в час. В остальных случаях посещение бесплатное, таким оно и останется. Несколько лет назад одна федеральная библиотека пробовала сделать посещение коворкингов платным, но этот эксперимент выглядел скорее смешно и глупо, и от него отказались.

— В 2015 году была введена возможность оставаться в некоторых библиотеках Москвы до утра, но потом от этой идеи отказались. Почему?

— Дело в том, что если работу библиотеки не регулировать в ночные часы, то в итоге мы можем получить вариант ночлежки. То есть начинается конкуренция не с коворкингами, а с хостелами. У нас также возникали вопросы с охраной, коммерчески этот проект оказался совершенно неоправданным, и мы отказались от него.

— Вы говорили, что за рубежом библиотеки используются в качестве коворкингов. Можете привести пример?

— Например, библиотека Oodi в Хельсинки, она поделена на секции: на первом этаже располагаются кафе, кинотеатр, информационный пункт, второй этаж — это территория коворкингов, в том числе и прикладных, например швейные мастерские, и третий этаж — территория для чтения. Еще один прекрасный пример — городская библиотека в Тилбурге в Нидерландах. Ее открыли в здании бывшего железнодорожного депо, библиотека вмещает до 6–7 тыс. человек одновременно.

Беседовал Никита Щуренков