СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Денису Евдокимову, командиру самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который 5 мая загорелся после аварийной посадки в Шереметьево, сообщают РЕН ТВ и источники “Ъ” и РБК в авиакомпании.

В СКР подтвердили информацию. Пилота обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил. Они привели к разрушению и возгоранию воздушного судна.

Сам пилот не признает свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, Денису Евдокимову уже избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Напомним, при аварийной посадке и пожаре на SSJ 100 5 мая погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. К катастрофе могли привести действия пилотов. Перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос судна.

Как расследуется дело об авиакатастрофе — в материале “Ъ” «SSJ торопился к земле».

О предварительном отчете МАК — в материале “Ъ” «Причины "козления"».