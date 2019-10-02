Алтайский край разгоняет экспорт

Экспортное величие



Алтайский край активно встраивается в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», реализуя ряд инвестиционных проектов, в том числе в сфере логистики. К 2025 году регион намерен удвоить поставки местной продукции на внешний рынок — до $501 млн в год. Эксперты высоко оценивают экспортные возможности региона и считают, что местные предприятия могут предложить иностранным партнерам реально конкурентоспособные сельскохозяйственные и иные товары.



27 сентября 2019 года в рамках развития экспорта сельхозпродукции Алтайского края из Барнаула в порт Находка был отправлен первый ускоренный «флекси-поезд» (надежная одноразовая упаковка весом до 21 т для транспортировки пищевых продуктов), в состав которого вошли 106 контейнеров с семенами льна и растительным маслом.

Сельскохозяйственная продукция местных производителей — компании «Меркурий», а также Корчинского, Кытмановского и Гилевского элеваторов — общим весом более 2 тыс. т предназначена на экспорт в Китай. Проект реализован совместно правительством Алтайского края, Сибирским экспортным союзом (SEUS) и логистической компанией «Европак». Как отметил исполнительный директор логистической компании Сос Казарян, новые маршрут и способ перевозки позволили значительно сократить сроки сухопутной доставки грузов до российского порта — до 10 дней, что в последнее время особенно актуально для сельхозпроизводителей края.

«Использование флекси-танков позволяет оперативно доставить груз в контейнерах практически в любую точку Юго-Восточной Азии через порты Находка и Владивосток»,— сообщил он.

Создание регулярных контейнерных флекси-поездов оптимизирует сроки доставки продукции и снизит стоимость перевозки, согласны представители местного рынка сельскохозяйственной продукции. Причем как для крупных предприятий, так и для средних, которые отгружают по несколько контейнеров в составе поезда. Предполагается, что рейс будет осуществляться раз в месяц.

«С 2015 года „Меркурий“ поставляет масло в Китай. Изначально мы использовали железнодорожные цистерны. Это было нетехнологично и дорого,— рассказала менеджер отдела ВЭД ЗАО «Меркурий» Татьяна Черная.— Во флекси-танки мы заливаем продукцию непосредственно на заводе и выгружаем ее конечному потребителю уже в Китае».

Выстроенная логистика станет мощным драйвером развития экспортного потенциала Алтайского края, уверены в правительстве региона. Вместе с тем у отечественной масложировой отрасли появятся конкурентные преимущества на экспортных рынках, а также инструменты для доставки продукции АПК из труднодоступных регионов России.

«Данный проект — еще одно весомое доказательство того, что алтайские компании имеют огромный потенциал в наращивании экспортных поставок. Такой способ формирования поездов удобен и для производителей продукции АПК края, и для получателей груза за рубежом»,— считает начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Экспортные приоритеты

В 2019 году стоимость экспорта продукции агропромышленного комплекса в Алтайском крае, по оценке Александра Большакова, достигнет $235,1 млн. По итогам прошедших семи месяцев его стоимость составила $142,50 млн. При этом, согласно национальному проекту «Экспорт продукции АПК», к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции из региона должен вырасти до $501 млн.

«На сегодняшний день мы можем говорить о том, что достижение плановых показателей превышает 60%»,— добавил чиновник.

По данным правительства региона, с января по июль 2019-го доля продукции АПК в общем объеме экспорта из Алтайского края составила 16,8%.

Поставки сельскохозяйственной продукции Алтайский край осуществляет более чем в 100 стран, в том числе Китай, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвию и Таджикистан.

С целью развития экспортного потенциала в регионе алтайским компаниям из краевого бюджета компенсируют часть фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки. В 2018 году субсидии получили 28 алтайских компаний на сумму более 101 млн руб. «В текущем году уже 40 региональных экспортеров подали заявки на субсидию. Одобренный размер субсидий составил более 154 млн руб., по ряду заявок уже проведены выплаты»,— рассказал господин Большаков.

Экспертная оценка

Алтайский край всегда испытывал перепроизводство, вследствие этого складывались крайне низкие цены на продукцию АПК, что негативно сказывалось на сельхозтоваропроизводителе, считает руководитель сельскохозяйственных проектов IPT Group Антон Зяблов. «В силу своего географического расположения в Алтайском крае отсутствовал доступ к легкой „экспортной магистрали“ по сравнению, например, с Краснодаром, Ростовом, Воронежем и т.д., имеющим возможность оперативных поставок к портам черноморского побережья. Кроме того, Сибирь и Дальний Восток, куда продукция АПК из Алтайского края в основном поставляется, сами по себе имеют плотность населения в разы меньшую, чем южная и центральная части РФ, а соответственно, и спрос на продукцию АПК кратно меньше. Запуск флекси-поездов с продукцией АПК в сторону азиатских стран однозначно будет способствовать экономическому росту производителей продукции АПК в Алтайском крае и улучшению их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а значит, и повышению заработной платы в отрасли, что благополучно скажется на экономике Алтайского края в целом»,— полагает эксперт.

Антон Зяблов считает, что регион может занять лидирующие позиции в экспорте гречихи, рапса, подсолнечника, а также сои среди регионов России.

Логистика играет значительную роль в выстраивании канала сбыта любой продукции, так как влияет на стоимость продукции и ее доступность для клиента, отмечают эксперты. «Но в первую очередь важно качество продукции и ее соответствие ожиданиям потребителя»,— говорит член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге России Владимир Трофименко. По его словам, помимо продовольствия Алтайский край может экспортировать за рубеж сельскохозяйственную технику, которую производят на территории региона. «Я вижу значительный потенциал этих компаний по созданию конкурентной качественной техники, которая может конкурировать на глобальных рынках»,— отметил спикер.

Запуск контейнерных перевозок из Алтайского края в Китай — важное звено глобальной стратегии по увеличению экспорта, подчеркивают аналитики. «Рынок сбыта Поднебесной не только постоянно растет, но и обладает большой любовью именно к русским товарам. Мода на все русское пришла в Китай не так давно и сейчас находится на своем пике. Секрет ее в том, что потребители Китая считают продукты из России высокоэкологичными. Кстати, это зачастую именно так и есть. При этом „одноразовые“ флекси-поезда значительно облегчили задачу, так как позволили сделать транспортировку не только надежной, но и более дешевой. На данный момент флекси-поезда возят чаще всего масло, однако предполагаю, что скоро ассортимент сильно расширится. Продукция, производимая в Алтайском крае, на 100% относится к той категории, которую за рубежом принято называть native russian, и это делает ее востребованной. Уверен, что огромным рынком сбыта является Южная Корея, а также „новорожденный“ рынок Филлипины»,— комментирует управляющий партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян.

Однако одной только логистикой наращивание экспорта не обеспечить — требуется полный комплекс содействия, причем не только и не столько в виде мер господдержки, сколько в виде обучения основам ВЭД, стимулирования развития внешнеторговых связей, упрощения и облегчения взаимодействия с таможенными и сертифицирующими органами как в России, так и в стране экспорта товаров, считает президент ГК «Российско-Азиатский бизнес союз» Татьяна Шереметьева. «Очень важной составляющей в этом вопросе является рекламная поддержка российских товаров, так как они не знакомы широкой азиатской публике. Упрощение логистики — это хороший первый шаг, но если мы действительно хотим увеличить обороты в разы, на этом шаге нельзя останавливаться»,— добавляет спикер.