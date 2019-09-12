Нижний Новгород проведет квалификационный этап по скейтбордингу к Олимпиаде 2020

Первый Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в нижегородском ФОКе «Мещерский» с 8 по 12 октября 2019 года. Это соревнование станет квалификационным этапом к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Предполагается, что Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде посетят около 150 спортсменов из 30 стран, в том числе из Германии, Франции, Финляндии, Италии и Испании. Также с визитом прпиедут президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку и представитель Международного Олимпийского Комитета, президент Ассоциации Международных Федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти.

«В следующем году скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпиаде и нам хотелось бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев»,– сказал губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что в этом году в регионе планируется открыть шесть скейт-парков.

Анастасия Еремина