Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду

Администрация Нижнего Новгорода назначила на 10 октября публичные слушания по вопросу преобразования областного центра путем его объединения с Новинским сельсоветом Богородского района. Публичные слушания пройдут в 15:00 в большом зале городской администрации (Кремль, корпус 5). Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний, сообщает мэрия.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, депутаты нижегородской думы одобрили инициативу главы Нижнего Новгорода Владимира Панова о присоединении Новинок к областному центру. Объединение муниципальных образований проводится для того, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков, купивших квартиры в ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег».

За присоединение Новинок к Нижнему Новгороду высказались депутаты земского собрания Богородского района и Новинского сельсовета.

Инициатива Владимира Панова была представлена в городской думе как выражение «согласия населения Нижнего Новгорода» на преобразование территории, однако фактически мнение нижегородцев станет известно только 10 октября.

Почему присоединение Новинок к Нижнему Новгороду возмутило депутатов – в материале “Ъ-Приволжье” «Обманутых дольщиков поддержат всем городом».

Виктория Александрова