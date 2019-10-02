Крым принял более 1 млн украинских туристов в 2019 году

Крымский полуостров с начала года посетили более 1 млн туристов с Украины — это каждый седьмой турист, прибывший в республику, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. «Всего за январь—сентябрь 2019 года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года»,— рассказали там.

В республике побывали граждане 159 государств, что на 27 стран больше, чем в прошлом году за тот же период, заявил председатель комитета госсовета региона по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Летом резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на нынешнее лето выросла с 39% до 45%, а доля Краснодарского края сократилась с 60% до 54%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Туристы примостились в Крыму».