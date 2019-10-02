Минпромторг планирует заключить контракт на разработку аналога Ан-2 в октябре

Контракт с победителем конкурса на разработку нового легкого самолета для замены Ан-2 — компанией «Байкал-Инжиниринг» — планируется заключить в октябре, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга. «Контракт с победителем конкурса планируется заключить в первой декаде октября»,— заявили там.

Ранее на портале госзакупок был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса, в котором был определен победитель — Уральский завод гражданской авиации. Позже результаты конкурса отменили и провели новый, итогом которого стало признание победителем ООО «Байкал-Инжиниринг».

Ан-2 «Кукурузник» — советский самолет, который широко эксплуатировали для перевозки грузов и пассажиров за счет простоты в использовании и неприхотливости в работе. Его использовали в том числе для полетов в отдаленные местности.

На замену самолету Ан-2 «Кукурузник» создадут новый региональный самолет вместимостью 9–14 человек. Минпромторг выделяет 1,25 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по созданию легкомоторного самолета.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Ан-2 ищут новую замену».