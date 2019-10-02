РБК: общая себестоимость строительства в Москве достигает 100 тыс. рублей

РБК подсчитал, какова доля себестоимости строительства в ценах продажи жилых домов в Москве. Для этого были сопоставлены данные PwC о себестоимости со средними расценками на новостройки в каждом округе, которые предоставили базы ЦИАН и риэлтор «Метриум».

В большинстве округов столицы себестоимость строительства составила менее половины от средней стоимости продаж. Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.

Наименьший показатель зафиксирован в центре: по информации ЦИАН, квартиры в ЦАО продаются в среднем по 562 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным «Метриума», — по 680 тыс. руб. В любом случае себестоимость строительства не превышает 20%. Таким образом, с учетом дополнительных затрат общая себестоимость строительства в Москве достигает, по подсчетам РБК, в среднем 100 тыс. руб.

Напомним, масштабное строительство жилья комфорт-класса на окраинах Москвы перекраивает карту престижных районов столицы. Так, за последние пять лет жилье в некоторых локациях Новой Москвы подорожало в полтора раза, а в таких удаленных районах, как, например, Солнцево и Силино,— на 20%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Цены на жилье дошли до окраин».