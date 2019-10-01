Гендиректора «Дождя» снова вызвали на допрос в СКР

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос в Следственный комитет России (СКР) завтра, 2 октября, в 16:00. Фотографию повестки она опубликовала в Facebook. Причину вызова на допрос госпожа Синдеева не уточнила.

Наталья Синдеева должна явиться в качестве свидетеля на допрос к следователю генерал-майору Рустаму Габдулину, который возглавляет следственную группу по делу о «массовых беспорядках» на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Ранее он также занимался «болотным делом».

Напомним, Наталью Синдееву уже вызывали на допрос 10 сентября. Как она рассказала позднее, допрос был связан с освещением «Дождем» несанкционированной акции протеста 27 июля. Следователи также спрашивали об источниках финансирования телеканала. По словам госпожи Синдеевой, допрос был «корректным и вежливым».

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