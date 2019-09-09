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Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook. По какому делу вызвана госпожа Синдеева, в документе не уточняется.

Допрос назначен на завтра, 10 сентября, в десять утра и состоится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР). Документ подписан следователем генерал-майором Рустамом Габдулиным. Он возглавляет следственную группу по делу о «массовых беспорядках» на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Также господин Габдулин вел «болотное дело» в 2012 году.

В конце июля на допрос в то же управление вызывалась в качестве свидетеля главный редактор телеканала Александра Перепелова. Допрос касался работы «Дождя» во время освещения протестных митингов в Москве.

О протестных акциях текущего лета читайте в материале “Ъ”.

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