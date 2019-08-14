Расследование массовых беспорядков 27 июля возглавил следователь из «болотного дела»

Следственную группу по делу о «массовых беспорядках» на несанкционированной акции в Москве 27 июля возглавил генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, который в 2012 году вел «болотное дело». Об этом сообщил «Дождю» адвокат Максим Пашков, который представляет интересы семьи, пришедшей на акцию с годовалым ребенком.

Ранее «Медиазона» писала, что в следственную группу по делу 27 июля вошли три следователя из «болотного дела».

Господин Габдулин возглавлял следствие и по другим резонансным делам — о крушении дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году, о пожаре в «Зимней вишне» и нападении на полицейских на несанкционированном митинге 26 марта 2017 года.

Дело 26 марта правозащитники называли «вторым болотным», вспоминая о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда пострадали более 30 полицейских, а к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек. Адвокат одного из фигурантов «второго болотного» Сергей Бадамшин говорил "Ъ", что в обоих делах есть одни и те же пострадавшие бойцы ОМОН и следователи.

О том, как СПЧ не нашел признаков массовых беспорядков во время митингов в Москве — в публикации “Ъ FM”.