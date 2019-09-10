Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СКР

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева была на допросе в Следственном комитете России (СКР). Как она рассказала в Facebook, допрос касался освещения телеканалом несанкционированной акции протеста 27 июля. Также следователи спрашивали ее об источниках финансирования «Дождя».

Госпожа Синдеева сообщила «Интерфаксу», что допрос был «корректным и вежливым», и все «вопросы были уместны», но другие подробности не привела, сославшись на подписку о неразглашении данных. Она также напомнила, что проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), возбужденному после акции 27 июля в Москве. В рамках этого же дела была допрошена главред «Дождя» Александра Перепелова.

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О том, что Наталью Синдееву вызвали на допрос, стало известно накануне. Повестку о вызове в СКР подписал следователь генерал-майор Рустам Габдулин. Он возглавляет следственную группу по делу о массовых беспорядках 27 июля. В 2012 году господин Габдулин вел «болотное дело».

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