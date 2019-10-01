Пентагон заявил об отсутствии конкретных планов по размещению РСМД

У США на данный момент нет конкретных планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы Пентагона Джон Руд. «Мы изучаем, какие возможны другие альтернативы»,— сообщил господин Руд, выступая в Центре стратегических и международных исследований (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, разработка РСМД сейчас находится на ранней стадии.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД, сообщил источник “Ъ”. Письмо, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, 2 февраля США вышли из Договора о РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения.

О послании президента России — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».