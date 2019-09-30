Пони вместо троянского коня

Внеочередные парламентские выборы в Австрии продолжили неутихающий спор о том, куда идет объединенная Европа и кому она готова доверить расчистку тех огромных завалов, появление которых изрядно подрывает веру в сами принципы Маастрихтского договора о создании ЕС.

Австрия, ставшая европейским полигоном правого популизма еще 20 лет назад, когда enfant terrible тогдашней европейской политики — Партия свободы (АПС) Йорга Хайдера с триумфом и скандалом вошла в правящую коалицию, теперь ждала нового успеха правых радикалов. Ждала его уже на новом этапе, когда кричащая проблема иммиграции и другие острые вопросы стали для общеевропейского проекта «краш-тестом». «Вернутся ли к власти крайне правые?» — задавались вопросом европейские СМИ, предсказывая создание новой коалиции с участием АПС.

Однако в итоге Австрийская партия свободы выступила ощутимо хуже, чем на предыдущих выборах. И хотя формирование правящей коалиции во главе с консервативной Австрийской народной партией Себастьяна Курца может затянуться надолго, главная новость состоит в том, что, судя по всему, ультраправых в новом правительстве не будет. О нежелании вести коалиционные переговоры заявил нынешний лидер АПС Норберт Хофер, не скрывавший свое разочарование итогами голосования.

Как не вспомнить, что в декабре 2016 года, когда в Австрии проходили президентские выборы, все тот же Норберт Хофер рассчитывал стать первым в послевоенной Европе главой государства, представляющим ультраправых.

Ожидая чуть ли не поворотного момента в современной европейской истории, многие рассуждали о том, что Норберта Хофера вдохновляет пример Дональда Трампа, тезисы которого оказались созвучны популистской, антииммигрантской риторике лидера АПС.

Как и во всей Европе, в Австрии рос запрос на политическую альтернативу, традиционные партии и политики выглядели неспособными ответить на новые вызовы.

Однако прихода «европейского Трампа» так и не случилось. Норберт Хофер президентские выборы проиграл бывшему лидеру Партии зеленых Александру Ван дер Беллену. И вот теперь новая осечка — АПС предстоит уйти в оппозицию.

Незадолго до австрийских выборов примером того, чем может обернуться вхождение во власть правых популистов, стала Италия, где главный борец с нелегальной иммиграцией вице-премьер Маттео Сальвини перегрызся с другими популистами и спровоцировал правительственный кризис.

В целом в Европе складывается парадоксальная ситуация.

С одной стороны, в обществе копится раздражение. С другой стороны — становится очевидным, что правые популисты умеют критиковать, но не способны эффективно управлять, и это создает предпосылки для того, чтобы их повестку перехватили традиционные партии правого толка.

Последним примером стала Франция, где президент Макрон не стал соревноваться в популизме с Марин Ле Пен, а представил новый законопроект об ограничении иммиграции, который, по его замыслу, защитит страну от «нежелательных» переселенцев.

Что же касается европейских ультраправых, то они, судя по всему, так и не станут «троянским конем» противников единой Европы. На европейской политической арене они, скорее, так и останутся цирковыми пони.