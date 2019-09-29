Эмманюэль Макрон иммигрирует вправо

Законопроект об иммиграции, точнее о ее ограничении, начнет обсуждаться в понедельник в Национальной ассамблее, а 2 октября будет передан в Сенат. Президент Эмманюэль Макрон призывает «посмотреть в глаза» проблеме. А заодно хочет заглянуть в глаза сторонников Марин Ле Пен, чтобы в ожидании близких муниципальных и в перспективе президентских выборов 2022 года перетянуть хотя бы кого-то из них на свою сторону. Но еще в большей степени, чтобы сохранить собственный электорат, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Октябрь во французском парламенте будет посвящен иммиграции. Завтра правительство вносит в Национальное собрание новый законопроект. Подробности его пока неизвестны, но в общих чертах депутатам предложат ограничить мотивы, по которым иммигранты могут прибыть во Францию, сократить размеры оказываемой им помощи, облегчить высылку нежелательных иностранцев. Эти меры объясняются принципом «лучше меньше, да лучше». По словам президента Эмманюэля Макрона, «Франция не может принимать всех, если хочет принимать достойных». А для этого Франция «не должна быть слишком привлекательной страной».

Опросы, проведенные в августе—сентябре, показали, что проблема иммиграции стала для французов одной из основных.

Она еще не поднялась на первые строки, где по-прежнему лидируют покупательная способность, социальное неравенство, налоговое бремя,— но входит, по общему мнению, в пятерку главных проблем правительства. А вот в отношении граждан к иммиграции настроения стремительно смещаются вправо.

На вопрос о том, является ли иммиграция опасностью или, наоборот, благоприятной возможностью, лишь социалисты и зеленые не высказываются резко против приезжих (26% и 24%). Правые «Республиканцы» выступают в унисон с ультраправыми из Национального объединения Марин Ле Пен (82% и 86%). Сторонники правящей партии «Вперед, республика!» также на 38% против иммиграции, и в этом мнении их неожиданно поддерживают и даже перекрывают леваки из «Непокорившейся Франции» с 42%. А вот сторонников иммиграции мало повсюду: от 11% до 22% что у левых, что у правых.

Вне зависимости от партийной принадлежности участники опросов считают, что правительство ведет себя недостаточно жестко в вопросе ограничения иммиграции, что система социальной защиты слишком благожелательна к «понаехавшим».

Более половины опрошенных выступают против права на воссоединение семей и автоматического получения гражданства по достижению совершеннолетия для детей, рожденных во Франции (52%). И подавляющее большинство в 67% хочет отмены Шенгенских соглашений в пользу собственной миграционной политики и государственных границ на замке.

Напрасно исследователи с цифрами в руках доказывают, что Франция (с прошлогодним числом беженцев, запросивших в этот статус, 1730 человек на миллион французов) далеко не самая гостеприимная из европейских стран. В этом легко убедиться, обратившись к официальной статистике МВД. Убежище не предоставляется автоматически, число отказов растет, хотя остается сложным выслать «отказников», которые, используя многочисленные юридические проволочки, часто присоединяются к растущему числу нелегалов. На эту тему президент Макрон высказался жестко: «Надо более эффективно высылать тех, кто не имеет права оставаться на территории, потому что они проникли сюда незаконно и иногда просят убежища, на которое не имеют права». Однако на самом деле высылка уже возросла за последний год на 9,9%. Число людей, которым было предоставлено французское гражданство, уменьшилось за это время на целых 15%.

Неверно, что каждый вновь прибывший отнимает место у француза (они все равно берутся за работу, которую никто из местных выполнять не готов) и что в страну течет поток необразованных «дикарей». До Франции добираются преимущественно люди, обладающие достаточным доходом и предприимчивостью, чтобы преодолеть сотни препятствий на пути, а уровень их образования в среднем вполне сравним с базовым уровнем образования граждан страны.

И все равно понятно, как проголосуют на ближайших выборах, к примеру, жители Кале, несколько лет делившие свою территорию с «джунглями» — хаотичным иммигрантским лагерем, куда стекались беженцы в надежде перебраться в Великобританию. Только вчера, выступая на конференции в Париже, публицист Эрик Земмур заявил:

«Во Франции, как и во всей Европе, все наши проблемы усугублены иммиграцией: школы, жилье, безработица, дефицит в социальной сфере, правопорядок, тюрьмы... и все наши проблемы, усугубленные иммиграцией, дополнительно усугублены исламом».

Правительству нужно сейчас не оказаться поперек движения, но в то же время не подчиниться потоку популизма. Это сложная задача. Оппоненты уже успели обвинить Эмманюэля Макрона в политиканстве. Один из видных «Республиканцев» депутат Эрик Сиоти сказал, что «Эмманюэль Макрон допустил своим бездействием в течение двух с половиной лет иммиграционный взрыв. Накануне выборов, кажется, он это понял. В любом случае нашей стране нужны не слова, а действия».

Однако позиция президента Франции выглядит вполне логичной. Конечно, строгость по отношению к иммигрантам — лучший способ понравиться крайне правым, а заодно и крайне левым (в этом вопросе легко смыкающихся с приверженцами Марин Ле Пен). Но все-таки на этом пути у макронистской партии «Вперед, республика!» маневр ограничен. Нельзя победить Национальное объединение на его поле, потому что риторика и последовательность партии Ле Пенов создала им устойчивый электорат, костяк которого не соблазнить обещаниями.

Едва ли президент Макрон настолько наивен, что станет соревноваться в популизме с Марин Ле Пен или Жан-Люком Меланшоном.

Он уверяет, что нацелен на действия. Его аудитория сейчас — колеблющиеся, в том числе некоторые представители его собственной партии, которые накануне слушаний выступили с призывом «перестать считать иммиграцию бранным словом». Они считают, что проблемы не в иммиграции, а в интеграции. И следовательно, помощь надо не сокращать, а увеличивать.

Интернационалистские идеи влиятельны среди представителей «Вперед, республика!», во многом пришедших в ряды партии из социалистов. Так что им, а вовсе не националистам были адресованы слова президента 17 сентября на закрытой партийной конференции. «Левые десятилетиями не желали видеть этой проблемы. Тогда народ обратился к крайне правым,— сказал Эмманюэль Макрон.— Вопрос в том, хотим ли мы быть буржуазной партией или нет. Буржуа не видят проблемы в иммиграции, потому что они с ней не сталкиваются. А народ с ней живет». Дебаты в парламенте вокруг новых законов об иммиграции станут для Эмманюэля Макрона возможностью подтолкнуть своих сторонников взяться за новую реформу, такую же опасную для спокойствия в стране, как пенсионная, о которой на время предложено забыть.