Дело о халатности возбудили против сотрудников колонии в Соликамске, где издевались над осужденным

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников исправительной колонии №9 в Соликамске. Следствие считает, что в результате халатного исполнения ими обязанностей 22 сентября 2019 года осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии, было совершено тяжкое преступление в отношении другого заключенного. После чего на территории учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более 10 осужденных получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы»,— сказано в сообщении СУ СКР.

Напомним, ранее на сайте gulagu.net появился ролик, в котором несколько человек сначала избили, а затем совершили преступления против половой свободы осужденного по фамилии Сергеев. По одной из версий, потерпевший отказался платить взятки и дань оперативникам колонии, отказался подписывать явки с повинными. Ранее уголовное дело было возбуждено и в отношении осужденных, которые издевались над другим заключенным. Им инкриминируются насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.

Дмитрий Астахов, Пермь