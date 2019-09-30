Кремль: публикация стенограмм бесед Путина и Трампа возможна только при согласии сторон

Москва готова обсудить возможность публикации стенограмм переговоров президентов России и США, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее председатель комитета Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что демократы хотели бы добиться публикации разговора господина Путина с Дональдом Трампом.

Господин Песков подчеркнул, что стенограммы разговоров могут быть опубликованы «только по взаимному согласованию сторон». При этом он отметил, что дипломатическая практика не подразумевает публикацию переговоров лидеров двух стран, но Кремль обсудит этот вопрос, если США подадут «какие-то сигналы».

Публикации переговоров российским президентом добиваются и на Украине: на сайте Владимира Зеленского ранее появилась петиция с требованием опубликовать расшифровку телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Вопрос о публикации стенограмм был поднят после того, как расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского опубликовали на сайте Белого дома. Поводом послужило то, что американский президент якобы призывал Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».