Аукцион по продаже автопарка сына диктатора Экваториальной Гвинеи принес более $27 млн

Аукционный дом Bonhams продал коллекцию из 25 дорогих автомобилей, принадлежавших Теодоро Нгеме Обиангу Мангу, сыну президента Экваториальной Гвинеи. Выставленные на продажу суперкары и гиперкары были изъяты швейцарскими властями в 2016 году в ходе расследования фактов отмывания денег и растраты госсредств. Средства из бюджета страны сын президента использовал на покупку движимых и недвижимых активов за рубежом, в том числе в Швейцарии. Первоначальная оценка коллекции составляла $13 млн, но в итоге автомобили были проданы за $27 млн.

Среди проданных суперкаров и гиперкаров Lamborghini Veneno Roadster 2014 года — один из всего лишь девяти таких автомобилей, выпущенных компанией в честь своего 50-летия. Анонимный покупатель заплатил за него $8,35 млн.

Aston Martin One-77 Coupe 2011 года был куплен за $1,56 млн. Черный Koenigsegg One-1, тоже очень редкий автомобиль, обошелся покупателю в $4,6 млн.

За желтую Ferrari Enzo 2003 года заплатили $3,1 млн. Средства, вырученные от продажи автомобилей, будут переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь Экваториальной Гвинее. В этой стране, где с 1979 года пост президента занимает Теодоро Обианг Нгема Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.

Алена Миклашевская