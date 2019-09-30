МИД России обвинил США в развязывании «визовой войны»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что между США и Россией идет «визовая война», и начала ее американская сторона. Такое заявление господин Рябков сделал в интервью журналу «Международная жизнь».

«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну,— вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки»,— сказал заместитель министра.

Он утверждает, что Москва предлагала Вашингтону договариваться и не поступать по принципу «око за око, зуб за зуб». Но достичь договоренностей между двумя странами по этому вопросу пока не получается, сказал представитель МИДа.

«Видимо, приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие, видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно и хорошо всем понятна»,— заявил господин Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что невыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН в США требует «достаточно жесткой реакции» Москвы. Господин Песков назвал ситуацию тревожной, а действия Вашингтона — неприемлемыми.

Напомним, посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на 74-ю сессию ГА ООН в Нью-Йорке.

О том, как на Генассамблею ООН США пустили не всех членов российской делегации, читайте в публикации “Ъ”.