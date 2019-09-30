«Русал» отказался от иска к «Юнипро»

Энергокомпания «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) и «Русал» договорились об урегулировании судебных споров, которые предприятия «Русала» инициировали против «Юнипро» в связи с аварией на Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Братский, Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы и компания «Русал Энерго» требовали взыскать с «Юнипро» 385,9 млн руб и расторгнуть договоры на поставку мощности (ДПМ). Структуры «Русала» отказались от исков к «Юнипро».

«По итогам прошедших переговоров компании "Юнипро" и "Русал" достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, вследствие чего входящие в группу "Русал" компании отказываются от всех требований. Содержание договоренностей является внутренним делом обеих компаний и не раскрывается»,— цитирует сообщение пресс-службы «Юнипро» ТАСС.

Также в «Юнипро» отметили, что стороны пришли к выводу о необходимости исполнения взятых на себя взаимных обязательств по ДПМ в отношении третьего энергоблока Березовской ГРЭС и о целесообразности его восстановления в кратчайшие сроки в целях обеспечения ценовой и энергетической безопасности Сибири.

Напомним, в конце 2018 года «Русал Энерго» подал иск о расторжении договора о предоставлении мощности после аварии, которая произошла 1 февраля 2016 года на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае. По данным “Ъ”, конфликт достиг уровня вице-премьера Дмитрия Козака, поручившего урегулировать спор «без судов».

Подробнее — в материале “Ъ” «" Русал" и "Юнипро" идут на мировую».